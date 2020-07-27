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Реакция Роналду на чемпионство «Ювентуса». Видео

01:38

Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо опубликовал видео в сториз своего Instagram. Туринцы в матче 36-го тура серии А обыграли «Сампдорию» (2:0) и стали чемпионами Италии девятый раз подряд. Колумбиец показал празднование вместе с лидером команды Криштиану Роналду.

Роналду в этом матче забил гол и не реализовал пенальти. 35-летний португалец выиграл 31-й трофей в карьере и третий с «Ювентусом». Он перешел в 2018 году из «Реала».

Как «Ювентус» отмечал чемпионство. Видео

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