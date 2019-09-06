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Рашид Геззаль: «Рибери — пример для игроков из Франции»

00:23

Новичок «Фиорентины» Рашид Геззаль признался, что рад играть в одной команде с Франком Рибери. Алжирец на правах аренды из «Лестера» присоединился к итальянскому клубу в последний день трансферного окна.

— Рибери для нас, игроков, которые выросли во Франции, является примером, — цитирует RMC Геззаля. — Как и мы, он начинал с нуля. Он играл в своем районе. Ему удалось пробиться благодаря большому труду и решительности.

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