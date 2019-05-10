Раньери подтвердил уход из "Ромы" в конце сезона

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона.

– Я пришел в "Рому", потому что хотел помочь клубу, а как болельщик был в восторге, когда получил звонок с таким предложением, – цитирует Раньери пресс-служба клуба. – Моя работа здесь продлится до конца этого сезона.

Раньери возглавил "Рому" в начале марта, сменив Эусебио Ди Франческо. Итальянец уже работал в римском клубе с 2009 по 2011 год.

"Рома" после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может возглавить "Рому" по окончании сезона.