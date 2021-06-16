Раньери может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо не может договориться с руководством насчет летней трансферной кампании. На этом фоне не исключен его уход из клуба, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Возможным кандидатом на пост главного тренера называет Клаудио Раньери.

«Фиорентина» отказывается подписывать клиентов агента Жорже Мендеша, который представляет и интересы Гаттузо. Этим и вызваны разногласия.

Напомним, Гаттузо возглавил «Фиорентину» 25 мая 2021 года. Последним его клубом был «Наполи», с которым он занял пятую строчку в турнирной таблице серии А по итогам прошлого сезона.

Раньери в сезоне-2020/21 работал в «Сампдории», но заранее объявил, что летом покинет клуб.