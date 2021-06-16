Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для полевых игроков сборной Италии

Сборные Италии и Швейцарии встречаются на Евро-2020. В стартовом составе итальянцев вышел защитник Джорджо Кьеллини. Это его 14-й матч на чемпионатах Европы.

Кьеллини стал рекордсменом по этому показателю среди итальянских полевых игроков. Ранее он делил первую строчку с Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини.

14 — Giorgio Chiellini's appearance tonight is his 14th game at the European Championship finals, more than any other outfield player for Italy. Marble.#ITASUI #EURO2020 pic.twitter.com/rLyNdl9EJY — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 16, 2021

У Леонардо Бонуччи, также принимающего участие в этом матче, стало 13 игр на Евро.

Кьеллини не удалось доиграть встречу со Швейцарией до конца. Он получил травму и был заменен на 24-й минуте.