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Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для полевых игроков сборной Италии

22:53
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Сборные Италии и Швейцарии встречаются на Евро-2020. В стартовом составе итальянцев вышел защитник Джорджо Кьеллини. Это его 14-й матч на чемпионатах Европы.

Кьеллини стал рекордсменом по этому показателю среди итальянских полевых игроков. Ранее он делил первую строчку с Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини.

У Леонардо Бонуччи, также принимающего участие в этом матче, стало 13 игр на Евро.

Кьеллини не удалось доиграть встречу со Швейцарией до конца. Он получил травму и был заменен на 24-й минуте.

Италия — Швейцария

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