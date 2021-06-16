Фабрицио Романо: Буффон подписал контракт с «Пармой»

Голкипер Джанлуиджи Буффон перешел в «Парму», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист подписал контракт с клубом. Таким образом, он вернется в «Парму» впервые с сезона-2000/2001, после которого он перешел в «Ювентус».