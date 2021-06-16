Фабрицио Романо: Буффон подписал контракт с «Пармой»
21:59
Голкипер Джанлуиджи Буффон перешел в «Парму», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист подписал контракт с клубом. Таким образом, он вернется в «Парму» впервые с сезона-2000/2001, после которого он перешел в «Ювентус».
43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.
По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B.
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