Рабьо сравнил "Ювентус" с "ПСЖ"

Новичок "Ювентуса" полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", заявил, что итальянский клуб находится на ступень выше французского.

– "Ювентус" всегда доходил до решающих матчей в Лиге чемпионов, – цитирует Football Italia Рабьо. - И в этом плане, на мой взгляд, клуб на ступень выше "ПСЖ", вследствие чего я и принял решение о переходе. Я долго играл в Париже и должен сказать, что Лига чемпионов – не тот турнир, в котором успех приходит сразу. Для победы необходим опыт.

В "Ювентусе" я хочу проявить себя наилучшим образом, чтобы помочь команде достичь свои целей, и Лига чемпионов – одна из главных.

В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.