Рабьо не ведет с «Ювентусом» переговоров о новом контракте
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио не ведет переговоров с клубом о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо. Скорее всего, футболист покинет команду на правах свободного агента.
По данным источника, французом активно интересуется «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет видеть француза в своей команде, но стороны пока ни о чем не договорились.
В нынешнем сезоне 28-летний Рабьо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6