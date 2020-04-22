«ПСЖ» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович привлек интерес «ПСЖ», сообщает Goal.com со ссылкой на Sportske Novosti.

По информации источника, парижский клуб намерен сделать предложение по 27-летнему хорвату, которого оценивают в сумму около 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 Брозович провел за «Интер» 32 матча, на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 43,2 миллиона фунтов.