Президенты «Ювентуса» и «Лацио» поругались во время видеоконференции

Во время видеоконференции между представителями клубов серии А произошла перепалка между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и его коллегой из «Лацио» Клаудио Лотито. Ранее чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как информирует La Gazzetta Dello Sport, Лотито и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступили за то, чтобы команды возобновили тренировки. В текущей обстановке это возможно только в том случае, если они будут жить на базе и не смогут видеться со своими семьями.

Эта идея не нашла поддержки у Аньелли. Он выступил против и заявил, что Лотито думает только о положении в турнирной таблице. Эти слова разозлили президента «Лацио», и между ним и Аньелли произошла перепалка.

Чемпионат был остановлен на неопределенный срок. Решение о его возможном возобновлении будет приятно позднее.

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