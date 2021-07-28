Президент «Ювентуса» выразил уверенность в том, что Кьеллини останется в команде

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил уверенность в том, что защитник Джорджо Кьеллини останется в команде.

«Я говорил с ним в понедельник по поводу будущего. Новый контракт? Было бы странно прерывать отпуск Джорджо ради того, чтобы он всего лишь приехал и подписал какую-то бумагу, учитывая, что он играл практически два года подряд без отдыха», — приводит Football Italia слова Аньелли.

Кьеллини перешел в «Ювентус» летом 2005 года. 1 июля 2021 года контракт 36-летнего итальянца с клубом истек, сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В сезоне-2020/21 игрок провел 25 матчей за «Ювентус», на его счету 2 результативных передачи. В июле 2021 года Кьеллини стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.