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«Лацио» сыграл вничью с «Падовой»

27 июля 2021, 23:54
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В товарищеском матче «Падова» и «Лацио» сыграли вничью (1:1). Единственный мяч в составе римского клуба с пенальти забил Луис Альберто.

Товарищеский матч

«Падова» (Италия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:1)

Голы: Делла Латта, 18 — Луис Альберто, 41 (с пенальти)

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Евгений Петров все материалы автора

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