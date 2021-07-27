«Лацио» сыграл вничью с «Падовой»
27 июля 2021, 23:54
В товарищеском матче «Падова» и «Лацио» сыграли вничью (1:1). Единственный мяч в составе римского клуба с пенальти забил Луис Альберто.
Товарищеский матч
«Падова» (Италия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:1)
Голы: Делла Латта, 18 — Луис Альберто, 41 (с пенальти)
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