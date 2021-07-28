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Аллегри рассказал, как отказал «Реалу» ради возвращения в «Ювентус»

03:25
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об отклоненном предложении возглавить «Реал».

«Я должен поблагодарить президента «Реала» за возможность выбора, которую он мне предоставил. Я выбрал «Ювентус», потому что люблю этот клуб и верю в молодую команду. Будет интересно потренировать этих ребят, но надо помнить, что мы должны побеждать, а это самое важное. Спасибо всем остальным клубам, которые предлагали мне контракт, но я просто позвонил Аньелли и попросил о встрече. Благодарен ему за то, что он дал мне второй шанс в «Ювентусе», позволил мне вернуться и бороться за победы, что имеет для меня большое значение», — приводит Goal слова Аллегри.

Аллегри возглавил «Ювентус» 28 мая 2021 года спустя 2 года после ухода из команды.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-rejected-real-madrid-for-juventus-allegri/1nsqklre8dpqt1ru6wgfoqrsau

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Иван Торопцев все материалы автора

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