Аллегри рассказал, как отказал «Реалу» ради возвращения в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об отклоненном предложении возглавить «Реал».

«Я должен поблагодарить президента «Реала» за возможность выбора, которую он мне предоставил. Я выбрал «Ювентус», потому что люблю этот клуб и верю в молодую команду. Будет интересно потренировать этих ребят, но надо помнить, что мы должны побеждать, а это самое важное. Спасибо всем остальным клубам, которые предлагали мне контракт, но я просто позвонил Аньелли и попросил о встрече. Благодарен ему за то, что он дал мне второй шанс в «Ювентусе», позволил мне вернуться и бороться за победы, что имеет для меня большое значение», — приводит Goal слова Аллегри.

Аллегри возглавил «Ювентус» 28 мая 2021 года спустя 2 года после ухода из команды.