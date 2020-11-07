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Президент «Вероны» заболел коронавирусом

15:32
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Президент «Вероны» Маурицио Сетти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

О заболевании Сетти стало известно в пятницу. Он находится на самоизоляции.

В ближайшем матче «Верона» сыграет против «Милана».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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