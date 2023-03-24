Президент «Наполи» заявил, что Спаллетти останется в клубе

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем главного тренера клуба Лучано Спаллетти.

«Лучано Спаллетти останется в «Наполи», у него нет шансов покинуть клуб по окончании сезона», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

64-летний итальянец возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. После 27 туров неаполитанцы с 71 очком лидируют в итальянской серии А. Кроме того, «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Миланом».