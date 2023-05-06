Президент «Наполи» заявил, что не продаст Осимхена этим летом

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен не покинет клуб этим летом.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», — приводит слова владельца клуба журналист Фабрицио Романо.

В трансфере 24-летнего форварда заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.