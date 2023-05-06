Жиру посоветовал «Милану» пригласить Пулишича

Форвард «Милана» Оливье Жиру считает, что в команду необходимо пригласить вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

«Думаю, что это хорошая идея. У Пулишича хорошая репутация в Европе. Это талантливый работоспособный игрок. Я вспоминаю свои выступления с ним, он не только трудился, но и находил время повеселить нас, посмеяться. На поле мы тоже удачно находили друг друга», — цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 21 матч в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист.