Жиру посоветовал «Милану» пригласить Пулишича
Форвард «Милана» Оливье Жиру считает, что в команду необходимо пригласить вингера «Челси» Кристиана Пулишича.
«Думаю, что это хорошая идея. У Пулишича хорошая репутация в Европе. Это талантливый работоспособный игрок. Я вспоминаю свои выступления с ним, он не только трудился, но и находил время повеселить нас, посмеяться. На поле мы тоже удачно находили друг друга», — цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 21 матч в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|
2
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|
3
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
|Интер
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|
5
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
6
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|
7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
10
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
11
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|- : -
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|- : -
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|- : -
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|- : -
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|22
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|31
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0
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