Паоло Ди Канио: «Кварацхелия — это сочетание Беста и Роналду»

Экс-форвард «Лацио», «Ювентуса» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — это сочетание двух выдающихся игроков, на мой взгляд. Один из них из прошлого — Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом. Бест был более извилистым, у него была способность перебрасывать мяч между игроками с постоянным изменением направления. Квара делает это по-современному, с решимостью и силой, которых не было у Беста.

Второй талант — это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него все еще есть сила и решимость, чтобы затем пробить и поразить сетку. И ему это часто удается», — приводит слова Ди Канио Football Italia.

22-летний грузин был приобретен летом у «Динамо Батуми» за сумму чуть более 10 миллионов евро и подписал контракт с «наполи» до июня 2027 года.

На данный момент Хвича забил 12 голов и отдал 12 результативных передач в 29 матчах серии А.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.