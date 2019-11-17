Президент «Наполи» подаст в суд на игроков, чтобы уменьшить вдвое их зарплату

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис собирается подать в суд на игроков собственной команды, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, по контракту клуб не имеет права урезать зарплату более чем на 25 процентов. Однако через суд он хочет добиться права урезать зарплату вдвое, так как считает, что футболисты нанесли урон имиджу клуба.

Ранее футболисты отказались по требованию президента совершить заезд на базу на несколько дней. Из-за этого под угрозой оказалась должность главного тренера Карло Анчелотти. Пока он сохраняет свой пост.

Также «Наполи» запретил своим игрокам общаться с прессой. Этот запрет нарушил полузащитник Эльиф Эльмас, который во время паузы на матчи в сборных в интервью затронул клубные вопросы. «Наполи» ранее в Twitter объявил, что клуб оставляет за собой право применить санкции к игроку.

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