Президент "Наполи" хочет, чтобы Сарри возглавил "Ювентус"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис надеется, что экс-главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри возглавит "Ювентус". По информации СМИ, туринцы рассматривают такой вариант развития событий.

- Это зависит от Сарри, он взрослый человек и может принимать свои собственные решения, – сказал Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss. - Могу только пожелать ему успеха. Я буду болеть за его "Челси" в финале Лиги Европы и буду очень рад, если он выиграет.

Что касается будущего, было бы еще веселее, если бы он перешел в "Ювентус", а мы выиграли скудетто против него в следующем сезоне. Это стало бы венцом всего, что мы сделали.