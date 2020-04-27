Президент «Лацио» принял бы предложение разыграть чемпионство в одном матче с «Ювентусом»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что принял бы предложение разыграть чемпионство в одном матче с «Ювентусом». По его словам, данный исход был бы справедливым.

«Лацио» отстает от лидирующего в серии А «Юве» на 1 очко.

— Я бы принял предложение разыграть чемпионство в одном матче с «Юве», — приводит La Repubblica слова Лотито. — Но я сам никогда не задавался таким вопросом. Возобновление сезона поставит наш клуб в невыгодное положение. Мы пожертвовали Лигой Европы («Лацио» не вышел в плей-офф — прим. «СЭ»), потому что в связи с календарем и трансферными вопросами это самый неудобный для нас турнир.

Мы бы играли один раз в неделю, в то время как остальные команды — два раза. Но если сезон возобновится, то мы вместе с остальными будем играть дважды в неделю, так что это преимущество исчезает. Но надо учитывать интересы всех 20 команд. Мы на одно очко отстаем от «Ювентуса». Но в первом матче чемпионата мы победили 3:1 и с таким же счетом выиграли встречу за Суперкубок. У нас впереди должен быть еще один матч.

Для справедливости, скажите: должны ли «Интер», отстающий на 8 очков, или «Аталанта», отстающая на 14 очков, претендовать на титул?

Сезон-2019/20 в Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии 197 675 случая коронавируса — третий показатель в мире. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 26 644 человека, выздоровевших — 64 928.