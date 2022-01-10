Президент «Дженоа»: «Когда в медицинском отделении что-то не так, то главврача не убирают»

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко.

«Приведу пример: когда в медицинском отделении что-то не так, то главврача не убирают. Мы все обсуждаем сложившуюся ситуацию. Анализ сложного момента касается всех — и тренера, и футболистов. Сейчас мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной», — цитирует функционера TMW.

При 45-летнем Шевченко «Дженоа» ни разу не выиграл в чемпионате Италии — три ничьи и шесть поражений. Единственная победа состоялась в Кубке Италии над «Салернитаной» (1:0).