Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе на матч 21-го тура чемпионата Италии против «Торино».

«Торино»: Джемелло, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Прат, Брекало, Санабрия.

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Миленкович, Куарта, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Кальехон, Влахович, Гонсалес.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.