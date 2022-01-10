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«Торино» — «Фиорентина»: Кокорин остался в запасе

18:09
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе на матч 21-го тура чемпионата Италии против «Торино».

«Торино»: Джемелло, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Прат, Брекало, Санабрия.

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Миленкович, Куарта, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Кальехон, Влахович, Гонсалес.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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