Президент Ассоциации футболистов Италии Домиано Томмази признал, что существование проблемы расизма на трибунах.

— Я считаю, что не все одинаково смотрят на эту проблему, — приводит слова Томмази La Gazzetta dello Sport. — Не все уверены, что это неприемлемое поведение. Всегда кто-то говорит: «Да, но... Да, но это был не расизм. Да, но это только один человек. Да, но это не было оскорбление на расовой почве. Да, но мы не можем противодействовать этому на стадионах». Слишком много оправданий.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал активнее бороться с проявлениями расизма на матчах чемпионата Италии.

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