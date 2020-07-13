Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:2). Он акцентировал внимание на пенальти, с которого его бывшая команда сравняла счет.

— Я впервые встретился с «Миланом», — приводит слова специалиста Football Italia. — Этот клуб сделал из меня игрока, мужчину — это эмоциональный момент.

Не спрашивайте меня о пенальти, потому что я вам не отвечу. Вы будьте судьями. Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной. Это другой спорт.

Мне кажется, мы побили рекорд чемпионата по пенальти, назначенным за игру рукой. Правила нужно изменить. Те из нас, кто играл, знают, что для прыжка нужны руки. В течение двух лет об этом постоянно говорили, но ничего не изменилось.

Я злюсь на своих игроков из-за того, что им нужно шесть-семь моментов, чтобы забить. И речь не только о форвардах. Вот где надо прибавлять.

Наполи — Милан