Пранделли посвятил победу над «Ювентусом» фанатам «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли посвятил победу над «Ювентусом» (3:0) болельщикам команды.

«Мы посвящаем эту победу нашим фанатам. Они всегда с нами, переживают неудачи с нами. Надеюсь, что этот результат сможет показать, что мы работаем. Нам воздалось за тяжелый труд, хотя мы сейчас явно не на своем месте в таблице. Игроки показали свой характер», — приводит Fooball Italia слова Пранделли.

«Фиорентина» занимает 14-е место в чемпионате Италии с 14 очками. «Ювентус» идет на четвертой строчке с 24 очками.