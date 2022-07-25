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Сын Паоло Мальдини согласовал условия контракта со «Специей». В ворота этой команды он забил свой единственный гол в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини согласовал условия личного контракта со «Специей», сообщает журналист Николо Скира.

20-летний футболист, являющийся сыном экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини, будет играть за клуб на правах аренды.

Даниэль Мальдини свой первый и пока единственный гол за «Милан» Мальдини забил именно в матче чемпионата Италии против «Специи» 25 сентября 2021 года.

В сезоне-2021/22 футболист стал чемпионом Италии вместе с миланским клубом.

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