Полузащитник «Торино» Лукич перейдет в «Фулхэм»

Полузащитник «Торино» Саша Лукич перейдет в «Фулхэм», сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб уже согласовал трансфер футболиста за 10 миллионов евро.

Сам Лукич подпишет с «дачниками» контракт на четыре сезона, по которому будут получать 2 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне итальянской серии А 26-летний серб провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.