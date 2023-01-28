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Сегодня, 22:03

Полузащитник «Торино» Лукич перейдет в «Фулхэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Торино» Саша Лукич перейдет в «Фулхэм», сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб уже согласовал трансфер футболиста за 10 миллионов евро.

Сам Лукич подпишет с «дачниками» контракт на четыре сезона, по которому будут получать 2 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне итальянской серии А 26-летний серб провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.

ФК Торино
ФК Фулхэм
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Мариу Руй

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 10 1 4
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