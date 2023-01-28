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Дубль Мартинеса принес «Интеру» волевую победу над «Кремонезе»

Иван Шитик
Корреспондент
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28 января. «Кремонезе» — «Интер» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Интер» одержал волевую победу в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» со счетом 2:1.

Дубль в составе миланской команды оформил нападающий Лаутаро Мартинес.

«Интер» набрал 40 очков и пока поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: команда до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне (8 очков).

Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 20:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:2
Интер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Ф1(-1.5)

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ТБ 3.5

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1.86

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1.56
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П1

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ФК Кремонезе
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
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Аталанта – Сампдория
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