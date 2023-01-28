Дубль Мартинеса принес «Интеру» волевую победу над «Кремонезе»

«Интер» одержал волевую победу в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» со счетом 2:1.

Дубль в составе миланской команды оформил нападающий Лаутаро Мартинес.

«Интер» набрал 40 очков и пока поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: команда до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне (8 очков).