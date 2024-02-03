Зелиньски перейдет в «Интер» на правах свободного агента, «Наполи» исключил поляка из состава на ЛЧ

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски договорился о переходе в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний поляк пополнит состав «нерадзурри» на правах свободного агента летом 2024 года, когда истечет срок его контракта с неаполитанцами.

«Наполи» уже исключил игрока из заявки на плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне Зелиньски провел за клуб 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 передачи.