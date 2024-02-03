Зелиньски перейдет в «Интер» на правах свободного агента, «Наполи» исключил поляка из состава на ЛЧ
«Интер» договорился о переходе игрока «Наполи» Зелиньски
Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски договорился о переходе в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 29-летний поляк пополнит состав «нерадзурри» на правах свободного агента летом 2024 года, когда истечет срок его контракта с неаполитанцами.
«Наполи» уже исключил игрока из заявки на плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.
В этом сезоне Зелиньски провел за клуб 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|17
|3
|1
|50-10
|54
|
2
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
3
|Милан
|22
|14
|4
|4
|43-25
|46
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Рома
|22
|10
|5
|7
|36-26
|35
|
6
|Лацио
|21
|10
|4
|7
|24-20
|34
|
7
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31-25
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|9
|4
|25-20
|33
|
9
|Наполи
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|
10
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
11
|Монца
|22
|7
|7
|8
|21-28
|28
|
12
|Дженоа
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|22
|6
|5
|11
|29-41
|23
|
15
|Сассуоло
|21
|5
|4
|12
|26-37
|19
|
16
|Верона
|22
|4
|6
|12
|20-30
|18
|
17
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|22
|2
|6
|14
|19-44
|12
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|- : -
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|- : -
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|- : -
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|- : -
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|20
|1
|4
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