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Зелиньски перейдет в «Интер» на правах свободного агента, «Наполи» исключил поляка из состава на ЛЧ

«Интер» договорился о переходе игрока «Наполи» Зелиньски
Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски договорился о переходе в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний поляк пополнит состав «нерадзурри» на правах свободного агента летом 2024 года, когда истечет срок его контракта с неаполитанцами.

«Наполи» уже исключил игрока из заявки на плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне Зелиньски провел за клуб 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 передачи.

Петр Зелиньски
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Зелиньски подпишет с «Интером» 4-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
6
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
7
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
8
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 22 6 5 11 29-41 23
15
 Сассуоло 21 5 4 12 26-37 19
16
 Верона 22 4 6 12 20-30 18
17
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 22 2 6 14 19-44 12
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2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 - : -
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 - : -
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 - : -
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 - : -
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 - : -
4.02 17:00
Наполи – Верона
 - : -
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 - : -
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 - : -
5.02 22:45
Рома – Кальяри
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 20 1 4
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