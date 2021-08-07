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Полузащитник Нандес не явился в «Кальяри» для выезда на матч предсезонной подготовки

18:26
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Уругвайский полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес не явился в расположение команды для выезда на Мальорку на товарищеский матч с одноименной местной командой, сообщает SportItalia.

Ранее 25-летнего игрока активно связывали с переходом в «Интер». Однако в последний момент клуб из Сардинии свернул переговоры и потребовал за своего игрока 36 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нандес провел 32 матча в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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