«Милан» готов дать зарплату Дибале в размере 4,5 миллиона евро
Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала находится в сфере интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Интер» пока не может подписать аргентинца, хотя некоторое время назад с ним договорились о контракте сроком на 4 года с зарплатой 5 мллионов евро за сезон без учета бонусов.
«Милан» готов воспользоваться этой ситуацией и хочет перехватить игрока у принципиального соперника. Но максимальная зарплата, которую может предложить Пауло «Милан», — 4-4,5 миллиона евро.
Также интерес к 28-летнему игроку проявляют «Рома», «Наполи», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Нападающий покинул туринский клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Милан
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|0
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|0-0
|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -