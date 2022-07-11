«Милан» готов дать зарплату Дибале в размере 4,5 миллиона евро

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала находится в сфере интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» пока не может подписать аргентинца, хотя некоторое время назад с ним договорились о контракте сроком на 4 года с зарплатой 5 мллионов евро за сезон без учета бонусов.

«Милан» готов воспользоваться этой ситуацией и хочет перехватить игрока у принципиального соперника. Но максимальная зарплата, которую может предложить Пауло «Милан», — 4-4,5 миллиона евро.

Также интерес к 28-летнему игроку проявляют «Рома», «Наполи», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Нападающий покинул туринский клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.