«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Чалханоглу

«Интер» в ближайшее время официально объявит о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали новую сделку, которая будет действовать до конца июня 2027 года.

Чалханоглу перешел в «Интер» в июле 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт 29-летнего турка действует до конца июня 2024 года.