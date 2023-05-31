Полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус», сообщает Il Messaggero.

По информации источника, туринский клуб является фаворитом в борьбе за подписание хавбека.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего серба также заинтересован «Ливерпуль».

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 46 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.