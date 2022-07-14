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Сегодня, 22:05

Кварацхелия оформил дубль в первом матче за «Наполи»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК Наполи

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился в первом же матче за неаполитанский клуб.

21-летний грузин оформил дубль в товарищеском матче против «Анауне». Подопечные Лучано Спаллетти в итоге одержали победу — 10:0.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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