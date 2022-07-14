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Первый тренер Миранчука: «Хотел бы, чтобы Леша попал в «Рому», у Моуринью можно многому поучиться»

Первый тренер Миранчука хочет, чтобы Алексей перешел в «Рому»
Руслан Минаев
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Первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал информацию о том, что хавбек интересен «Роме».

Ранее о том, что 26-летний россиянин может продолжить карьеру в римском клубе сообщал журналист Джанлука Ди Марцио.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Леша оказался в «Роме». Для него это будет огромный шаг вперед. Как человек, причастный к воспитанию этого футболиста, я хочу, чтобы он забрался как можно выше и однажды оказался в «Барселоне» или «Реале».

Что касается стиля «Ромы», то здесь не должно быть вопросов. Чем выше уровень и мастерство команды, тем проще в ней играть. Находясь с такими качественными футболистами в одной команде, Алексей будет развиваться еще быстрее. Моуриньо — хороший тренер, с изюминкой. Он сможет многому научить Алексея, если переход состоится», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

Сегодня, 14 июля Гасперини сказал итальянским журналистам, что игроки Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-hotel-by-chtoby-lesha-okazalsya-v-rome-mourin-o-mozhet-mnogomu-ego-nauchit/
Алексей Миранчук
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