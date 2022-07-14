Первый тренер Миранчука: «Хотел бы, чтобы Леша попал в «Рому», у Моуринью можно многому поучиться»
Первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал информацию о том, что хавбек интересен «Роме».
Ранее о том, что 26-летний россиянин может продолжить карьеру в римском клубе сообщал журналист Джанлука Ди Марцио.
«Конечно, я хотел бы, чтобы Леша оказался в «Роме». Для него это будет огромный шаг вперед. Как человек, причастный к воспитанию этого футболиста, я хочу, чтобы он забрался как можно выше и однажды оказался в «Барселоне» или «Реале».
Что касается стиля «Ромы», то здесь не должно быть вопросов. Чем выше уровень и мастерство команды, тем проще в ней играть. Находясь с такими качественными футболистами в одной команде, Алексей будет развиваться еще быстрее. Моуриньо — хороший тренер, с изюминкой. Он сможет многому научить Алексея, если переход состоится», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».
Сегодня, 14 июля Гасперини сказал итальянским журналистам, что игроки Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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