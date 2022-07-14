Спаллетти о Кварацхелии: «Он тот, кто заменит Инсинье»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Сегодня, 14 июля Кварацхелия оформил дубль в первом матче за «Наполи».
«Квара — это игрок, который всегда находит свободного. Он умеет смещаться, как влево, так и вправо. Знает, как завершать действие. Он превосходный игрок и именно тот, кто сполна заменит Инсинье. С его приходом клуб закрыл фланг в нападении», — цитирует Спаллетти пресс-служба неаполитанцев.
Хавбек перешел в клуб из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее клуб покинул нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье. 31-летний форвард перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.
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18
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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