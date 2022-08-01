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«Торино» взял в аренду защитника «Интера» с опцией выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валентино Лазаро (справа).
Фото ФК «Торино».

Защитник «Интера» Валентино Лазаро продолжит карьеру в «Торино». Туринский клуб взял футболиста в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт команды.

Прошлый сезон 26-летний австриец также провел на правах аренды. Он выступал за португальскую «Бенфику».

«Интер» купил защитника у «Герты» в 2019 году более чем за 20 миллионов евро. Однако потом клуб отдавал его в аренды также с «Ньюкасл» и гладбахскую «Боруссию».

Контракт Лазаро с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
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