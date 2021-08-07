Полузащитник «Айнтрахта» Костич может продолжить карьеру в «Лацио»

«Лацио» интересуется полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны ведут переговоры об аренде 28-летнего футболиста с обязательным выкупом.

В составе «Айнтрахта» футболист выступает с 2018 года. С 2015-го он играет за сборную Сербии.