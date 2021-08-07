Шомуродов после перехода в «Рому» сфотографировался с Моуринью
05:21
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов в своем Instagram поделился новой фотографией. На ней форвард запечатлен с главным тренером римлян Жозе Моуринью.
«Всем привет от мистера Жозе Моуринью», — написал Шомуродов.
Футболист перешел в «Рому» 2 августа. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.
Напомним, в феврале 2019 года Шомуродов выкладывал подобную фотографию с португальским специалистом. Тогда игрок выступал за «Ростов».
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