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Хамес заявил, что Месси нужно объединиться с Роналду в «Ювентусе»

11:00

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес заявил, что нападающему Лионелю Месси нужно перейти в «Ювентус» ради выступлений вместе с Криштиану Роналду.

«Месси должен перейти в «Ювентус» и играть вместе с Криштиану. Это будет бомба. Это будет исполнение желаний многих болельщиков, которые хотят увидеть этих игроков в одной команде», — сказал Родригес во время прямой трансляции на своем Twitch-канале.

Месси стал свободным агентом 1 июля. 5 августа стало известно, что «Барселона» не сможет подписать новое соглашение с 34-летним аргентинцем, футболист продолжит карьеру в другом клубе. Ранее сообщалось, что Месси принял решение перейти в «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.twitch.tv/jamesr1222

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Иван Торопцев все материалы автора

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