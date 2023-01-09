Полузащитник «Аталанты» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник «Аталанты» Теун Копмайнерс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль».

«Я видел эти истории о «Ливерпуле». Приятно такое слышать. Но я на 100 процентов сосредоточен на игре за «Аталанту». Меня здесь все устраивает», — приводит слова полузащитника La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не планирует расставаться с игроком меньше чем за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской серии А Копмайнерс провел за «Аталанту» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также игрок выступил за Нидерланды на чемпионате мира и в пяти встречах отдал один голевой пас.