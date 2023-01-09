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9 января, 22:55

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Теун Копмайнерс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль».

«Я видел эти истории о «Ливерпуле». Приятно такое слышать. Но я на 100 процентов сосредоточен на игре за «Аталанту». Меня здесь все устраивает», — приводит слова полузащитника La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не планирует расставаться с игроком меньше чем за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянской серии А Копмайнерс провел за «Аталанту» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также игрок выступил за Нидерланды на чемпионате мира и в пяти встречах отдал один голевой пас.

ФК Аталанта
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 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
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 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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 2 : 1
7.01 20:00
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Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 2 : 0
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
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Эмполи

 7 1 2
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