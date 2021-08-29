«Ювентус» может взять Пьянича в аренду у «Барселоны» на два года

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич все еще может вернуться в «Ювентус». Туринский клуб может взять футболиста в аренду на два года, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер «Барсы» Роналд Куман провел встречу с футболистом, на которой сообщил, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.

Пьянич в 2016-2020 годах уже выступал за «Ювентус», где провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 ассист.