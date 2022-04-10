Вратарь с российскими корнями стал одним из лучших игроков 32-го тура серии А

В субботу 28-летний голкипер Иван Проведель, который выступает за «Специю», провел отличный матч против «Эмполи» (0:0), заработав своими сэйвами важнейшее очко в борьбе за выживание — клуб идет на 15-м месте из 20 участников.

Вратарь получил высокую оценку 7,5 от La Gazzetta dello Sport, это один из лучших баллов в туре.

Проведель родился в городке Порденоне на севере Италии, но его мама — русская.