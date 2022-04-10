Вратарь с российскими корнями стал одним из лучших игроков 32-го тура серии А
В субботу 28-летний голкипер Иван Проведель, который выступает за «Специю», провел отличный матч против «Эмполи» (0:0), заработав своими сэйвами важнейшее очко в борьбе за выживание — клуб идет на 15-м месте из 20 участников.
Вратарь получил высокую оценку 7,5 от La Gazzetta dello Sport, это один из лучших баллов в туре.
Проведель родился в городке Порденоне на севере Италии, но его мама — русская.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
10
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|1 : 2
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5
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