Полиция выяснит, почему сын Роналду самостоятельно управлял гидроциклом. Его семье грозит штраф

Полиция Португалии начала расследование в связи с публикацией видео, на котором показано, как сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду сам управляет гидроциклом. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Сообщается, что видео опубликовала в соцсети сестра Роналду Эльма. Впоследствии она удалила его. Указано, что видео было снято в Паул-ду-Мар на юге Мадейру. Там Криштиану Роналду-младший отдыхает с родственниками.

Глава местной полиции Геррейру Кардозу подтвердил, что начато расследование. Он отметил, что для управления гидроциклом нужна лицензия, и иметь ее могут только взрослые.

В соответствии с португальским законодательством размер штрафа за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии составляет от 268 до 2688 фунтов. Группы или частные фирмы могут быть оштрафованы на сумму до 10 750 в переводе на фунты.