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Сегодня, 14:34

Погба попал в заявку «Ювентуса» на матч впервые после возвращения в клуб

Виктория Кравченко
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«Ювентус» объявил заявку на матч 20-го тура серии А сезона-2022/2023 с «Монцей». В списке значится хавбек Поль Погба, который выйдет на поле впервые после возвращения в туринский клуб.

29-летний француз еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже он получил мышечное повреждение бедра.

Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Перин, Де Шильо, Бремер, Данило, Ругани, Алекс Сандро, Гатти, Локателли, Погба, Костич, Миретти, Ди Мария, Рабьо, Соуле, Паредес, Фаджоли, Айлинг Джуниор, Кин, Милик, Влахович.

Встреча команд состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Начало игры — в 17:00 мск.

Поль Погба
ФК Ювентус
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
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 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
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 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
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 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
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Виктор Осимхен

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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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П
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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Эмполи

 18 1 1
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