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Сегодня, 09:48

Погба подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Сергей Разин
корреспондент
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Поль Погба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Поль Погба. Погба мог стать легендой и взять пару «Золотых мячей». Но вместо этого закончит с клеймом допингера

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/20428107
Поль Погба
ФК Ювентус
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 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
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 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
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 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
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 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
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