Погба подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.
Источник: https://tass.ru/sport/20428107
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|
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|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
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|30
|17
|8
|5
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|59
|
4
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|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
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|
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|
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|46
|
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|45
|
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|11
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|
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|43
|
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|30
|11
|9
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|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26-45
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22-45
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
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|
20
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|2
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|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
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Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
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|П
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Рафаэл Леау
Милан
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|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
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|И
|К
|Ж
|
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Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
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Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|20
|1
|5
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