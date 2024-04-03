Погба подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.