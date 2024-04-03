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Сегодня, 11:55

Миранчук вошел в символическую сборную европейских топ-5 лиг

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

La Gazzetta dello Sport включила российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в еженедельную символическую сборную, которая составляется по итогам прошедших в выходные туров национальных чемпионатов стран, входящих в топ-5 лиг Европы.

В матче 30-го тура серии А с «Наполи» (3:0) 28-летний хавбек забил победный мяч и отдал голевую передачу на второй гол своей команды.

Полностью команда лучших по версии издания выглядит так: Доннарумма («ПСЖ» Франция) — Райерсон («Боруссия» Д Германия), Салима («Арсенал» Англия), Рамос («Севилья» Испания), Марушич («Лацио» Италия) — Барнс («Ньюкасл» Англия), Сиерро («Тулуза» Франция), Салах («Ливерпуль» Англия), МИРАНЧУК («Аталанта» Италия), Леау («Милан» Италия) — Шик («Байер» Германия).

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
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 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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