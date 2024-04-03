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Влахович: «Меня не особо волнует, сколько голов я забью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Мы переживали действительно трудный период, поэтому нам нужно было показать свои лучшие качества в этой игре. Было тяжело, в ответной игре нас ждет еще один очень трудный матч. Серия А также очень важна, поэтому нам придется двигаться от игры к игре.

«Юве» играл против очень сильной команды, с сильным тренером, поэтому нам было нелегко. Думаю, после того, как мы вышли из тупика, все стало намного проще, но теперь мы должны вернуться к победам и в серии А. Меня не особо волнует, сколько голов я забью, кто сделает результативную передачу, главное, чтобы мы все выиграли вместе», — цитирует Football Italia Влаховича.

Ответный матч состоится в Риме 23 апреля.

 
Душан Влахович и&nbsp;Николо Казале. «Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии
Душан Влахович
Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
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 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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5.04 21:45
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Фрозиноне – Болонья
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Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

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Милан

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
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Лечче

 20 1 5
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