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Сегодня, 13:15

Погба и Ди Мария провели тренировку с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Ювентуса» на тренировке.
Фото ФК «Ювентус»

Новички «Ювентуса» полузащитник Поль Погба и форвард Анхель Ди Мария провели первую тренировку в туринском клубе.

29-летний француз присоединился к команде 11 июля, а 8 июля в «Ювентус» перешел 34-летний аргентинец.

Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. 9 августа 2016-го он перешел в «Манчестер Юнайтед». 1 июля Ди Мария стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «ПСЖ». За парижан он выступал с 2015 года.

Анхель Ди Мария
Поль Погба
ФК Ювентус
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