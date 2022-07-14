Погба и Ди Мария провели тренировку с «Ювентусом»
Новички «Ювентуса» полузащитник Поль Погба и форвард Анхель Ди Мария провели первую тренировку в туринском клубе.
29-летний француз присоединился к команде 11 июля, а 8 июля в «Ювентус» перешел 34-летний аргентинец.
Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. 9 августа 2016-го он перешел в «Манчестер Юнайтед». 1 июля Ди Мария стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «ПСЖ». За парижан он выступал с 2015 года.
?? ??? ??? ?— JuventusFC (@juventusfc) July 13, 2022
Non riusciamo a staccare gli occhi da Angel ? Un intero allenamento in sua compagnia ???
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14
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15
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17
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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